Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son yılların en büyük hırsızlık operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Operasyonda bir evde, son 3 yıl içinde çeşitli tarih ve adreslerden çalındığı belirlenen güvenlik kamerasından kazanlara, halıdan çapa makinesine, buğdaydan cevize kadar toplam iki kamyonet dolusu eşya ve gıda maddesi ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ailesiyle yaşadığı 3 katlı apartmana hırsızlığa karşı güvenlik kamerası kurdurduğu ortaya çıktı.





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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, son 3 yılda yaşanan faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için bir süre önce çalışma başlatıldı. JASAT ekibi, Denizli merkez ve ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan kişileri tespit etmek için 280 ayrı güvenlik kamerası kaydını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında çaldığı oyuncak ayıyla birlikte görüntülenen kişinin hırsızlık olaylarına karışan, 52 yaşındaki şüpheli Hilmi K. olduğu belirlendi.

EVİNDEN 2 KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI

JASAT ekibi, bu sabah Hilmi K.'nın Merkezefendi ilçesi, İlbade Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kaya, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bodrum ve çatı katındaki çalıntı eşyalar jandarma ekiplerini bile şaşırttı. Evdeki çalıntı olduğu belirlenen oyuncak ayı, güvenlik kamerası, televizyon, çapa makinesi, kürek, kazma, balta, çeşitli ev aletleri, halı, tüp, akü, ocak, soba, çim biçme makinesi, dron, motorlu testere gibi eşyalar ile, buğday ceviz gibi gıda malzemeleri, jandarmalar tarafından tek tek taşınıp 2 ayrı kamyonete, yüklendi.

Şüpheli Hilmi K.'nın çalıntı eşyaları evine kurduğu vinçle çatı katına çıkardığı belirlendi. Ayrıca Hilmi K.'nın ailesiyle yaşadığı 3 katlı apartmanı hırsızlık olaylarına karşı, giriş ve çevresine taktırdığı güvenlik kameraları ile korumaya çalıştığı belirlendi.

ÇALINTI CEVİZ VE TELEVİZYON DİZİ OYUNCULARININ ÇIKTI

Çalıntı eşyalar arasında bulunan 300 kilogram ceviz ile bir televizyonun, oyuncu Mustafa ve Uğur Yıldıran kardeşlere ait olduğu tespit edildi.Hırsızlık suçundan 6 ayrı suç kaydı bulunan Hilmi K., jandarmadaki ifadesinde, hırsızlıkları yüklü miktardaki borcunu ödemek için yaptığını belirtip, "Çaldığım eşyaların bir bölümünü satıp, borcumu ödedim" dedi. Hilmi K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MAĞDURLAR ÇALINAN EŞYALARINI TUTANAKLA JANDARMADAN TESLİM ALDI

Şüpheli Hilmi K.'nın evinde ele geçirilen çalıntı eşyalar iki kamyonetle Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Mağdur vatandaşlar da jandarmaya gelerek çalınan eşyaları tutanakla teslim aldı. Mağdurlardan Feriş Ağırcan, "3 ay önce bahçemden kazanlarım çalındı. Jandarma yakalamış, teslim almaya geldik. JASAT ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Çalıntı eşyaları görünce şaşırdığını belirten Ömer Çapar, "Benim de çapa makinem çalınmıştı. Jandarma operasyon yaparak şüpheliyi yakalamış ve çalınan eşyalarımızı bulmuş" dedi. Tuncay Tufan ise, "Kaynak makinem, televizyon, koltuk ve spiral makinem çalındı. Jandarmaya teşekkür ederiz. Hepsini bulmuşlar" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DHA