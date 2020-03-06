Adana'da hemzemin geçitte trenin çarptığı dizi oyuncusunun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada yargılanan TCDD görevlisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan TCDD görevlisi İlker I. katılmadı.

Kazada hayatını kaybeden, internette yayımlanan dizide oynayan Deniz Bezek'in annesi Hesin ve babası Necmettin Bezek ile tarafların avukatlarının geldiği duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Adli Tıp Kurumunun kusur raporunda sanık İlker I'nın asli, ölen Bezek’in ise tali kusurlu olduğunun belirtildiğine dikkati çekerek, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bezek'in annesi ve babası, sanıktan şikayetçi oldu. İlker I'yı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi.

Kaza

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde 20 Ağustos 2018'de dizi oyuncusu Deniz Bezek, kullandığı 45 YB 0865 plakalı otomobile hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan TCDD görevlisi İlker I, ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

AA