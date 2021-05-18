Magazin Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti

Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti

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Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin, bugün hayatını kaybetti.

18 Mayıs 2021, Salı 22:39 Son Güncelleme:
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Acı haberi, Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu:

Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Kesin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun..

EROL BENİM KONSERVATUARIM

1.5 yıl önce Hülya Koçyiğit'in "Film gibi Hayatlar" programına konuk olan Suna Keskin, eşi Erol Keskin'i böyle anlatmıştı: “Benim konservatuvarım Erol Keskin’dir. Ondan çok şey öğrendim. Tiyatroya ve hayata dair. Gerçekten ‘keşke’ diyorum. Bütün anlattıklarını, alsaymışım teybe ya da banta. Maalesef koşturmaktan ve çalışmaktan yapamadım”  

EROL KESKİN KİMDİR?

1931 yılında İstanbul'da doğan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde oyuncu, rejisör, senarist olarak görev almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği de yapmış olan Erol Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin; 2001'de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibidir.

Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödüllerinde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülüne layık görülmüştür.

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