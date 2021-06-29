Magazin Oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu

Oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu

Magazin

Oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu

Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından mutlu anını paylaştı.

29 Haziran 2021, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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İbrahim ve Nurdan Büyükak çiftinin "Aslan Oktay" ismini verdiği bebekleri dünyaya geldi. İbrahim Büyükak aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükak paylaşımında, "Oğlumuz "Aslan Oktay dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL(DHA)

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