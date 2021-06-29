Oyuncu İbrahim Büyükak baba oldu

İbrahim ve Nurdan Büyükak çiftinin "Aslan Oktay" ismini verdiği bebekleri dünyaya geldi. İbrahim Büyükak aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükak paylaşımında, "Oğlumuz "Aslan Oktay dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL(DHA)

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