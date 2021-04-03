Oyuncu kulaklıkları yeni konsollar için giderek gelişiyor

Oyun kulaklıkları sadece estetik için üretilmiyor. Normal kulaklıkların yapamayacağı türden bir sürükleyicilik sunuyorlar. Bu da sizi en iyi PC oyunlarını veya belirsiz bir oyunu oynayın, kendinizi aksiyonun ortasında gibi hissettiriyor. Yüksek ses kalitesi ve oyun özellikleri sunan bu cihazlar, size oyun avantajı sağlamak için özel olarak üretiliyor.

Razer Kaira, bir oyun kulaklığı için oldukça şık. Siyah ve yeşil renk şeması kesinlikle oyuncu estetiğine hitap ediyor. Pro modelinde ise RGB led’ler yer alıyor.

Yapı bakımından Razer Kaira, kulaklığın köprüsünden geçen ince metal bant dışında çoğunlukla plastik. Bunun anlamı, köprünün oldukça sağlam olması. Ancak geri kalan kısmında plastik olması onu dayanıksız yapmıyor.

İyi haber şu ki, çoğunlukla plastik olduğu için, normal Kaira 293 gram, Razer Kaira Pro ise 330 gram ağırlığında. Aslında olan oldukça hafif bir kulaklık. Korumalı köpük dolgunun ve kumaş kulaklık yastığı kaplamalarının yanı sıra bu hafif tasarım, kulaklıkların uzun süre yumuşak ve rahat bir şekilde takılmasını sağlıyor.

Sürücülerden bahsetmişken, her biri kendi kontrol setiyle birlikte geliyor. Sol tarafta bir adet mikrofon sessize alma anahtarı, ses seviyesi tekerleği ve güç düğmesi; sağda Xbox eşleştirme düğmesi, sohbet / oyun ses düzeyi dengeleyici ve Bluetooth eşleştirme düğmesi (Kaira Pro'ya özel) var.

Kulaklıktaki tek bağlantı noktası, ürün yazılımı güncellemeleri için kulaklığı PC'nize bağlamak için de kullanabileceğiniz bir USB-C şarj kablosu için ve hepsi bu kadar. Her iki kulaklıkta da 3,5 mm ses girişi yok, bu da onları kablolu olarak çalıştıramayacağınız anlamına geliyor.

Son olarak, kulaklıklar ortam gürültüsünü azaltan mikrofonları sayesinde sesinizi karşı tarafa net veriyor. Çıkarmak için tek yapmanız gereken onu olduğu yerden çekmek ve ardından istediğiniz zaman tekrar takarak yeniden konuşabilirsiniz.

Sunduğu performans nasıl?

Ton dengesi ve genel ses kalitesi açısından, Razer Kaira ve Kaira Pro pazarın ortasında yer alıyor. Neyse ki, kulaklık tiz veya basa çok fazla odaklanmıyor. Bunun yerine diyaloğun kristal netliğinde olmasını sağlamak için orta seslere ağırlık vermiş. Sonuç, kulağa hoş gelen ancak dinamik, ferah veya ayrıntılarla dolu olmayan bir kulaklık.

Kaira ile Xbox Game Pass'ten Star Wars Jedi: Fallen Order ve Overwatch dahil birkaç farklı oyun oynadım. Her iki durumda da ortam seslerinde bazı güzel ayrıntılar ve birkaç konumsal ses ipucu duyabildim.

Müzik ve filmler için Kaira iyi ancak harika değil. Konsollarla eşleştirildiğinde orta aralığa ve biraz da basa odaklandığını fark edeceksiniz. Normal kulak üstü kulaklıkla duyacağınız ayrıntılardan biraz yoksunlar.

İyi haber şu ki, ses çoğaltma becerileri harika olmasa da, Razer'ın HyperClear Kardioid mikrofonu sayesinde başkalarına harika ses veriyor. Mikrofon, sesinizi almak için iyi bir iş çıkarıyor ve diğer uçtan gelen ortam gürültüsü miktarını önemli ölçüde azaltıyor. Bunu test etmek için arka planda müzik çalarak karşı tarafla konuştum. Diğer uçtaki kişi şaşırtıcı bir şekilde, mikrofondan gelen sesimden başka hiçbir şey duymadığını söyledi.

Mikrofon özellikle öne çıkan bir özellik olsa da, Kaire'nin pil ömrü de iyi. Razer, Kaira'nın 20 saate kadar oynatma sağlayabileceğini söylüyor. Ben testlerimde yaklaşık 15 saati görebildim. Bluetooth üzerinden gerçek bir pil göstergesi olmadığından, düşük pil uyarısı biplerini duyana kadar kulaklığın ne kadar pil gücünün kaldığını göremiyorsunuz.

Bip seslerinden bahsetmişken, kulaklığı hem konsolunuza hem de bir Bluetooth cihazına bağlarsanız, sürekli bip sesini duymanız mümkün. Bluetooth üzerinden şarj edilmesine ve bağlanmasına rağmen, Razer Kaira, her iki cihazla eşleştirildiğinde bir şeylerin doğru olmadığını söylemek için her dakika bana bip sesi verirdi. Sanırım bunun nedeni kapsama alanı dışında olduğumu bildirmek. Tabi Xbox'a bağladığınız Bluetooth cihazını ve kulaklığı, ona yakın tuttuğunuz sürece bu uyarıyı almıyorsunuz.

Sonuca bağlıyorum

Kaira'nın sahip olduğu en büyük iki şey, rahat olması ve Xbox için özel olarak üretilmesi. Xbox Series X ile senkronize edilmesi kolay ve kumaş kulak yastıkları sayesinde uzun süre takılması rahat.

Çağrı kalitesi ise net. Arka plan gürültüsü neredeyse duyulmuyor. Bu fiyat noktasında herhangi bir kulaklıktaki en iyi mikrofonlardan biri.