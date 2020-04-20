Magazin Oyuncu Nick Cordero corona virüs yüzünden bacağını kaybetti

Oyuncu Nick Cordero corona virüs yüzünden bacağını kaybetti

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Oyuncu Nick Cordero corona virüs yüzünden bacağını kaybetti

Ünlü oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağının corona virüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle kesildiği bildirildi.

20 Nisan 2020, Pazartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Kanadalı oyuncu Nick Cordero'dan üzücü haber geldi. Instagram Cordero’nun eşi, corona virüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.

Yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü

Ünlü oyuncunun iki haftadan uzun süredir virüsle mücadele ettiği aktarıldı.

Eşi Amanda Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordero’nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi.

Kloots, Cordero’nun hastaneye kaldırıldığında sağ bacağında pıhtılaşma olduğu ve ayak parmaklarına kan gitmediğini de dile getirdi.


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