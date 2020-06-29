Magazin Oyuncu Selin Demiratar evlendi!

Oyuncu Selin Demiratar evlendi!

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Oyuncu Selin Demiratar evlendi!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Selin Demiratar sürpriz evlilik haberiyle gündem oldu. Ünlü oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş insanı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Selin Demiratar ile iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi'nin sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Günaydın'da yer alan habere göre; sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

Damat Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş insanı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.


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