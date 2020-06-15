Magazin Oyuncu Singh Rajput hayatını kaybetti

Oyuncu Singh Rajput hayatını kaybetti

Magazin

Oyuncu Singh Rajput hayatını kaybetti

Hint sinemasının ünlü oyuncusu Sushant Singh Rajput (34), Mumbai'daki evinde ölü bulundu. Evinde asılı halde bulunan ünlü oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

15 Haziran 2020, Pazartesi 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindistan'a Kriket Dünya Kupası kazandıran Kaptan MS Dhoni'ni canlandıran ve Peekay filminde rol alan Hint oyuncu Sushant Singh Rajput, Mumbai'deki evinde ölü bulundu.

İntihar mı etti?

Evdeki hizmetçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki genç oyuncuyu asılı halde buldu. Rajput'un ölüm nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Hint polisi, oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hatice Çelik öldü, peki ya çocukları!
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mehmet Aslantuğ takipçilerini geçmişe götürdü