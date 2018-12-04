Saat 14.00 sıralarında 4 katlı bir binanın birinci katında oturan ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun mutfağında yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuları itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayan bir komşusu da ünlü oyuncuya yardım etmek istedi.

Yangında dumandan etkilenen oyuncu ve komşusuna ilk müdahale ambulansta yapıldı.

'HEYECAN OLDU'

Elinden ve başından yaralanan oyuncu, "Heyecan oldu. Mutfakta bir anda dumanlar yükseldi. Elektrik ve doğalgazı kapattık. İyiyim merak edilecek bir şey yok" diye konuştu.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyen oyuncu komşusunun evine gitti.

DHA



