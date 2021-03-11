Magazin Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

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Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

Geçtiğimiz yıl nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar çifti, dün nikah masasına oturdu. Sakallıoğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yayınladığı pozla duyurdu.

11 Mart 2021, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
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Çektiği eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve sonrasında başrolünü kendisinin oynadığı Zengo filmini çıkaran Yasemin Sakallıoğlu evlendi.

'EVLENMEK HOŞUMUZA GİDER'

Uzun süredir Burak Yırtar ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz sene nişanlanan başarılı oyuncu, dün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikah pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Sakallıoğlu "Evlenmek hoşumuza gider" notunu ekledi.

NİKAH TÖRENİNE SADECE AİLELER KATILDI

Nikah törenleri hakkında açıklama yapan çift, "İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırlandırdığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdi. Malum bir yakın akrabayı çağırsak diğerine haksızlık olacaktı. Kimse kendini başkasıyla kıyaslamasın, biz mutlu olurken bir başkası kendini değersiz hissetmesin istedik. Şimdiden anlayışınıza ve iyi dilekleriniz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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