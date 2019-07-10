Ozan Doğulu Kraliçe Elizabeth oldu!

Nihat Odabaşı’nın çektiği klipte Ozan Doğulu iki saatlik bir makyajla İngiltere Kraliçesi Elizabeth oldu! Bir hafta süren hazırlıklarda Ozan Doğulu’nun yüz kalıbı alınarak protezi çıkarıldı.

Mimiklerini engellememek için parça parça kalıplar döküldü. Özel peruk, taç, tırnak ve kıyafetler hazırlandı.

Ozan Doğulu'nun makyajı 2 saat sürdü.