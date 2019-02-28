Ozan Doğulu ve Kübra Hera Aslan artık kaçmıyor

Şarkıcı Kübra Hera Aslan ve aranjör Ozan Doğulu önceki gün birlikte görüntülendi

28 Şubat 2019, Perşembe 08:23
A A
Ozan Doğulu ve Kübra Hera Aslan artık kaçmıyor

Aranjör Ozan Doğulu 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu’ndan boşanır boşanmaz, şarkıcı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta Ece Yosmaoğlu’nun, bu ilişki yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Ozan Doğulu ile Kübra Hera Aslan artık objektiflerden kaçmayı bıraktı. Sevgililer önceki gün İstinyePark’ta alışveriş yaptı.

Kübra Hera aslan sahne adı olarak ‘Hera’yı kullanıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.