Ozan Doğulu ve Kübra Hera Aslan artık kaçmıyor

Aranjör Ozan Doğulu 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu’ndan boşanır boşanmaz, şarkıcı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta Ece Yosmaoğlu’nun, bu ilişki yüzünden ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Ozan Doğulu ile Kübra Hera Aslan artık objektiflerden kaçmayı bıraktı. Sevgililer önceki gün İstinyePark’ta alışveriş yaptı.

Kübra Hera aslan sahne adı olarak ‘Hera’yı kullanıyor.