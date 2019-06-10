Ozan Doğulu: Yok yaa, ne evliliği?

Müzisyen Ozan Doğulu, altı aydır birlikte olduğu şarkıcı Kübra Hera Aslan'la ilgili evlilik sorularına, ''Yok yaa, ne evliliği? Öyle bir şey yok'' cevabını verdi.

Doğulu, ilerleyen günlerde konser için İsviçre'ye gideceğini belirtti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Kübra Hera Aslan: Ozan Doğulu'ya çok aşığım

Ozan Doğulu, 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu ile boşandıktan kısa bir süre sonra birlikte albüm çıkardığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı.

Milliyet