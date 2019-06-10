Ozan Doğulu: Yok yaa, ne evliliği?
Ozan Doğulu, sevgilisi Kübra Hera Aslan'la Bodrum dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı
Müzisyen Ozan Doğulu, altı aydır birlikte olduğu şarkıcı Kübra Hera Aslan'la ilgili evlilik sorularına, ''Yok yaa, ne evliliği? Öyle bir şey yok'' cevabını verdi.
Doğulu, ilerleyen günlerde konser için İsviçre'ye gideceğini belirtti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınKübra Hera Aslan: Ozan Doğulu'ya çok aşığım
Ozan Doğulu, 3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu ile boşandıktan kısa bir süre sonra birlikte albüm çıkardığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı.
Milliyet