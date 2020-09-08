Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadı

Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Güven’in, Bulutsuz'un kendisine saldırdığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ise savcılık, Bulutsuz’un eyleminin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermişti.

45 yaşındaki oyuncunun müşteki olduğu dosyada, Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven’in uzlaşamadığı öğrenildi. Tarafların uzlaşma sağlayamadığı soruşturmaya ilişkin cumhuriyet savcısının Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.











