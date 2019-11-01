Ozan Güven kız arkadaşını ortada bıraktı
Ünlü oyuncu Ozan Güven önceki gece Asmalımescit’teki Corridor adlı mekandan çıkarken görüntülendi
Hakan Kırarslan/ POSTA
Ozan Güven önceki gece Asmalımescit Corridor adlı barda esmer bir hanımefendi ile eğlendi.
Flaşlar patladı
Sabah 04.00’te çıkarlarken flaşlar patladı.
Mekanın önünde kalakaldı
Morali bozulan Ozan Güven sorulara cevap vermeden yoldan geçen ilk taksiye bindi.
Kız arkadaşı ise mekanın önünde kalakaldı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınOzan Güven tedbirli davrandı
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