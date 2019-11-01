Ozan Güven kız arkadaşını ortada bıraktı

Ünlü oyuncu Ozan Güven önceki gece Asmalımescit’teki Corridor adlı mekandan çıkarken görüntülendi

01 Kasım 2019, Cuma 08:29 Son Güncelleme:
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Ozan Güven kız arkadaşını ortada bıraktı

Hakan Kırarslan/ POSTA

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Ozan Güven önceki gece Asmalımescit Corridor adlı barda esmer bir hanımefendi ile eğlendi.

Flaşlar patladı

Sabah 04.00’te çıkarlarken flaşlar patladı.

Mekanın önünde kalakaldı

Morali bozulan Ozan Güven sorulara cevap vermeden yoldan geçen ilk taksiye bindi.

Kız arkadaşı ise mekanın önünde kalakaldı.


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