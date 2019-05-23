Ozan Güven rolü Halit Ergenç'e kaptırdı
Amerika’da 2004-2012 arası yayınlanan ‘House’ dizisinin yerli uyarlamasında başrol için Halit Ergenç ve Ozan Güven’in adı geçmişti
Yapım şirketi Halit Ergenç’te karar kıldı. Hugh Laurie’nin canlandırdığı, takıntılı doktor ‘Gregory House’a hayat verecek olan Halit Ergenç, Haziran 2018’de biten ‘Vatanım Sensin’den sonra ekrana ara vermişti.
SONBAHAR SEZONUNDA EKRANA GELEBİLİR
‘Karga Seven Pictures’ın yapımını üstlendiği dizinin sonbahar sezonunda ekrana geleceği konuşuluyor.