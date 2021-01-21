Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği şiddet iddiasıyla bitmişti. 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti. Yaşanan olayların ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği öne sürülen 45 yaşındaki Güven, bugün görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven adliyede

Ozan Güven tarafından darbedildiğini ı̇fade eden Deniz Bulutsuz duruşma öncesi görüntülendi. Bulutsuz'un ardından oyuncu Ozan Güven de adliyeye geldi.

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Deniz Bulutsuz'un ifadesi: Yaşananlar çok ağırdı

Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, savcılık ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Hakimin "Olayın bir özetini geçmek ister misiniz?" demesi üzerine, "Anlatmak zorunda kalmazsam çok sevinirim. Yaşananlar çok ağırdı. Müşteki sanığın suçlamalarını kabul etmiyorum. Belki canımı kurtarmaya çalışırken olmuştur. Bana gelen darbelere engel olmaya çalışırken olmuştur" ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra Ozan Güven'den arabasını istediği iddiası sorulan Bulutsuz, bu iddiayı kabul ederek, "İstanbul'dan uzaklaşmak için" dedi.

Ozan Güven'in aylık geliri: 5 bin TL

Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven, oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin TL geliri olduğunu söyledi. Müşteki-sanık Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin TL geliri olduğunu belirtti.

Ozan Güven'in ifadesi: Suçlamayı kabul etmiyorum

Ozan Güven, mahkemeye yazılı savunma sundu. Savunmanın dışında söz verilen oyuncu, "Verdiğim ifadeye ekleyeceğim bir şey yoktur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim" dedi.

'Seni Türkiye'ye rezil edeceğim'

Yazılı savunmayı okuyan hakimin "Sadece abajur yüzünden olduğu yazıyor. Diğer yaralanmalar nasıl oldu?" diye sorması üzerine Güven, "Ben kendisine vurmadım. Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı. Ben de aşağı inip yara bandı getirdim. Sonrasında bana, 'Sen bana vurdun. Seni Türkiye'ye rezil edeceğim' dedi. Abajurun kırıldığı iddiası yalandır. Gerekirse abajuru getirebilirim" dedi.

Hakim çenesindeki ize baktı

İfadenin ardından hakim Deniz Bulutsuz'a çenesinde iz kalıp kalmadığını sordu. Bulutsuz'un "Kaldı" demesi üzerine izi görmek isteyen hakim, Bulutsuz'u yanına çağırdı. Deniz Bulutsuz'un çenesine bakan hakim, tutanağa, "Diyalog mesafesinden çok dikkatli bakıldığında izin farkedildiği görüldü" şeklinde yazdırdı.

Ozan Güven: Dört kez ayrılmak istedim

Deniz Bulutsuz'un avukatı Ozan Güven'in el yazısı olan bir kağıdı göstererek, "Deniz'den sürekli ayrılmak istediğini söylüyor. Ancak burada özür diliyor" dedi. Bunun üzerine önce gülen Ozan Güven, "Bunu ben yazdım. Olay gecesinden beş ay önce yazdım. Ona bağırdığım için, sadece bağırdığım için utandığım için yazdım. Sadece bağırdığım için bu kadar utanmışken bu suçlamadan sonra ben yaşayamam. Bu ilişkide dört defa kendisinden ayrılmak istedim. Olaydan önce de kendisinden ayrıldım" dedi.

'Bağırdığım için bayılma numarası yapmıştı'

Kâğıdı yazdığı gün Bulutsuz'un bayılma numarası yaptığını söyleyen Güven, "Kendisine 'hiçbir şey yapmadan sen bunları yapıyorsan, bir şey yapsam Allah korusun sen bana kim bilir ne yaparsın?' dedim. Sadece bağırdığım için özür diledim. Çünkü o gece de bayılma numarası yapmıştı. İlişkiden beş ay önce yazdığım notun şimdi gündeme gelmesi niyeti ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'Mesajların davayla alakası yok'

Bulutsuz'un avukatının bu kez Whatsaap mesajlarını sorması üzerine gerilen Güven, "Olayla alakası olmayan çok önce yapılan bu konuşmaların davayla alakası yoktur. Cevap vermek istemiyorum" dedi. Deniz Bulutsuz'u en son ne zaman gördüğü sorulan Güven, "Son gördüğümde çenesinde benim taktığım bant dışında bir şey yoktu. Kendi rızasıyla evden çıktı. Ve çıkınca benim şoförümü bekliyordu" şeklinde konuştu.

'Üzerime su dökerek ayılttı'

Hakim, Deniz Bulutsuz'a, "Evde alıkoyulduğunuzu söylediniz. Sonrasında nasıl çıktınız evden?" diye sordu. Bulutsuz, "Ev iki katlıydı. Darbe almaya, Ozan'dan dayak yemeye yukarıda başladım. Evin anahtarı bende yoktu. Telefonumu da yukarıda elimden aldı. Abajurun cam kısmı çenemi kesti. Merdivenlerden hemen sonra çıkış kapısı var. Yatak odasından çıktıktan sonra bana vurdu ve merdivenlerden aşağı yuvarladım. Düştüğüm yer kapıya çok yakındı. İlk yaptığım şey evden çıkmaya çalışmak oldu. Beni çekip tekrar vurup kapıyı kilitledi. Önce tekmeledi. Kapıdan çıkamayacağımı anlayınca salon camından sesimi duyurmak için salona koştum. 'Biri sesimi duyarsa gelip müdahale eder' diye düşündüm. Pencerede de aynı şeyi yaşadık. Kapatıp seslenmeme engel oldu. En son kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek ayılttı. Vurmaya devam etti. Sonra vurmaktan vazgeçip arkasını döndüğünde kapının kilidini açıp dışarı çıktım" dedi.

'Arabanın önünü kestim'

Dışarı çıktığında Ozan Güven'in şoförünü gördüğünü anlatan Bulutsuz, "Ana caddeye çıkma cesareti gösteremedim. Sokakta Hasan Bey'i gördüm. Arabayı tanıdım. Arabanın önüne çıkıp durdurdum. 'Beni mümkün olduğu kadar uzak yere götür' dedim. Beni benzinliğe götürdü, su aldı" dedi.

Duruşma ertelendi

Alınan beyanların ardından olayı gören kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, taraflara delillerini bildirmesi için süre verdi. Mahkeme ayrıca Deniz Bulutsuz'un çenesindeki yara izinin kalıcı olup olmadığı konusunda rapor alınmasına hükmetti. Suç aleti sayılan abajurun silahtan sayılıp sayılamayacağının tespiti için bir sonraki çelse getirilmesine karar veren mahkeme, Ozan Güven'in duruşmalardan vareste (duruşmalara gelme zorunluluğu kalktı) tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ozan Güven de darp raporu almıştı

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu almıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olmuştu. Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamamıştı.

Milliyet.com.tr/ Damla Güler



