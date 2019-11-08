'Ozan Güven-Yüsra Geyik ayrıldı' iddiası!

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcularından Eylem İpek Şafak, Ozan Güven-Yüsra Geyik ikilisinin ayrıldığını söyledi.

'Ayrılmışlar ama belki yine barışırlar'

Canlı yayında konuşan, "Ayrılmışlar ama belki yine barışırlar. Genelde öyle ayrıl-barış yapıyorlar" dedi.

Yüsra Geyik kimdir?

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat gibi yapımlarda küçük roller almış olsa da, biz onu 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle tanıdık. Dizide Özgür Ozan tarafından canlandırılan Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. Güzel oyuncu diziye başladığındaysa henüz 16 yaşındaydı.

Çoban Ailesi

13 senedir aralıksız bir şekilde izlediğimiz Yüsra için ekranda büyüdü diyebiliriz.

Genç oyuncu verdiği bir röportajda, yıllardır canlandırdığı Zeliş karakterinden bir an olsun sıkılmadığını dile getirmişti. Şimdi 29 yaşında olan güzel oyuncu dizide rol almaya devam ederken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.





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