Ozan Güven'in güzellik sırrı

Oyuncu Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla takipçilerini gülme krizine soktu

06 Mart 2019, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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Ozan Güven'in güzellik sırrı

Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

43 yaşındaki oyuncu, bütün bir havucu streç film ile yüzüne sardı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Güven'in 'Kendine bakan erkeklerin kolayca uygulayabilecekleri havuç maskesi' notunu düştüğü paylaşım 1 saatte 35 bin beğeni aldı.

Fotoğrafa bazı takipçiler 'Güzelliğini havuç maskesine borçlu', 'Bir şeyleri yanlış yapmış olabilirsin', 'Kendine bakmamaya programlanmıştır belki' şeklinde esprili yorumlar yaptı.

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