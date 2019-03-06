Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

43 yaşındaki oyuncu, bütün bir havucu streç film ile yüzüne sardı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Güven'in 'Kendine bakan erkeklerin kolayca uygulayabilecekleri havuç maskesi' notunu düştüğü paylaşım 1 saatte 35 bin beğeni aldı.

Fotoğrafa bazı takipçiler 'Güzelliğini havuç maskesine borçlu', 'Bir şeyleri yanlış yapmış olabilirsin', 'Kendine bakmamaya programlanmıştır belki' şeklinde esprili yorumlar yaptı.