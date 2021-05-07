Magazin Ozan Tufan 12 milyona ev aldı! Taşınmak için gün sayıyorlar...

Ozan Tufan 12 milyona ev aldı! Taşınmak için gün sayıyorlar...

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Ozan Tufan 12 milyona ev aldı! Taşınmak için gün sayıyorlar...

31 Mart’ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan'ın nerede oturacağı belli oldu. Konuyu Kelebek köşe yazarı Mehmet Üstündağ kaleme aldı...

07 Mayıs 2021, Cuma 08:31 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli yıldız futbolcu Ozan Tufan’ın evleneceğini ilk benden duymuştunuz. Çiftin nerede oturacağı da belli oldu! Tufan çifti, 12 milyon liraya “Acarkentli” oldu.

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Ozan Tufan’ın kız isteyeceğini de evleneceğini de ilk benden duymuştunuz. Genç çiftin nerede oturacaklarını da yine ben yazayım...

31 Mart’ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan, birçok takım arkadaşı gibi eşiyle yaşamak için Acarkent’i tercih etti.

DEKORASYON İŞLERİYLE BİZZAT İLGİLENİYOR

12 milyon TL’ye Acarkent’ten villa alan yıldız futbolcu, tadilat işleri uzayınca evlenir evlenmez yeni evine geçememiş. Evi baştan sona kendi zevklerine göre dekore eden çift, yuvalarına taşınmak için gün sayıyor. Dekorasyon işleriyle ise Rojin Tufan bizzat ilgileniyor.


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