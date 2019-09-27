Özay Şendir: Türkiye deyince akla Nusret geliyor artık

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Yaşar Kemal'den Nusret'e" başlıklı yazısı şöyle:

"Milano’daki La Scala, operanın mabedi olarak bilinir tüm dünyada...

2007’de Yaşar Kemal’in ‘Teneke’ kitabından uyarlanan, aynı adla sergilenen operayla açmıştı sezonu La Scala...

Yaşar Kemal ve eşiyle bir Milano caddesinde burun buruna gelmek hayatımın en güzel tesadüflerinden birisi olmuştu.

Aradan 12 sene geçti, La Scala yine gündem oldu Türkiye’de.

TÜRKİYE DENİLİNCE AKLA YAŞAR KEMAL DEĞİL DE NUSRET GELİYOR ARTIK

FIFA’nın ‘En İyiler’ gecesi ve oraya bir şekilde davet edilen Nusret’in, ünlülerle çektirdiği fotoğrafları konuştuk.

'Türkiye' deyince akla Yaşar Kemal değil de, Nusret geliyor artık.

Bizden değil, dünyadan kaynaklanan bir sorun bu.

GİDEREK DAHA AZ OKUYAN BİR DÜNYADA ŞAŞIRTICI DEĞİL BU

Giderek daha az okuyan, zamanının çoğunu fotoğraflara bakıp, video seyrederek geçiren bir dünyada şaşırtıcı değil bu olan.

Şaşıramıyor ama üzülüyor insan ister istemez..."





Haberin fotoğrafları için tıklayın Nusret'in son paylaşımı olay oldu!