Özcan Deniz 450 bin liraya ikna oldu

Özcan Deniz, Türkiye’de uzun bir aradan sonra ilk kez yılbaşı gecesi Harbiye Hilton’da hayranlarıyla buluşacak. Her yıl ya Kıbrıs ya da Avrupa’da konser veren Özcan Deniz, bu kez rotasını değiştirerek, 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’de sahneye çıkacak ve 450 bin lira kazanacak.

Haziran ayında boşanmıştı

Haziran ayında boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitme nedeninin Aslı Enver olduğu iddia edilmişti.

Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyduğu ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine iplerin koptuğu söylenmişti.

Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar her şeyde güzel oyuncuyu taklit etmesi de iddiaları güçlendirmişti.

Aslı Enver'den açıklama

Aslı Enver, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım, benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz’in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık, çok ayıp... Ne münasebet!"





Haberin fotoğrafları için tıklayın Korumaları Özcan Deniz'in hayranlarını ve sorularını böyle engelledi





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