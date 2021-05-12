Magazin Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor... Aktan o görüntüleri paylaştı, yazılı açıklama yaptı!
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor... Aktan o görüntüleri paylaştı, yazılı açıklama yaptı!

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor... Aktan o görüntüleri paylaştı, yazılı açıklama yaptı!

Magazin

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor... Aktan o görüntüleri paylaştı, yazılı açıklama yaptı!

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet krizinde sular durulmuyor. Aktan, hafta sonu Hürriyet'e verdiği röportajda 'Bugüne kadar oğlum için sustum' demişti. Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 13:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Konuşma sırasında sinkaflı küfürler kullandığı duyulan Feyza Aktan sosyal medya hesabında açıklama yayınladı:

"Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği "kötü anne" gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an. "

1) Verdiğim röportaj uzun süredir uğradığım iftiralara belgeleriyle yanıt verdim ama kimse dönüp 'Bu kıza neden iftira attınız diye sormadı. Bu süreç içinde 'neden öfkeli davrandınız?' diye bana hesap soruldu... 

2) Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi...

3) Oğlumun uyku düzeniyle ilgili kurduğum bir sistem var. Öğleden sonra geç yatarsa gece uykusu kaliteli olmuyor. Böyle durumlarda onu oyalamak için genelde dikkatinin dağılacağı faaliyetler buluyorum. (Arkadaşlarına göndermek, bahçede oyalamak vs. ) Ahh bunu da açıklıyorum ya...

4) Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum.


İlgili Haberler
Özcan Deniz oğluna yakın olmak için servet ödediÖzcan Deniz'den yeni hamle! O evde yengesi oturacakÖzcan Deniz ile yaşadığı aşkı itiraf eden şarkıcı Yeliz’den bir bomba açıklama daha!Yeliz: Özcan Deniz benim gibi bir kadınla aşk yaşadığı için gurur duymalı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hadiselerce
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
İlişkilerde Instagram faktörü
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşkı Memnu dizisinin daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı paylaşıldı