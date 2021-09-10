Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan’ın kızkardeşleri ile bir arkadaşı da Aktan’ın tanıkları olarak dinlendi.

ERTELENDİ

Yaklaşık 2 saat süren duruşma, başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz ve Feyza Aktan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kardeşleriyle birlikte adliyeden ayrıldılar.







