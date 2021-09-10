Magazin Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında tanıklar dinlendi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında tanıklar dinlendi

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Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında tanıklar dinlendi

Özcan Deniz’in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada, Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. ÖZDEN ATİK/DHA

10 Eylül 2021, Cuma 13:17 Son Güncelleme:
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Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan’ın kızkardeşleri ile bir arkadaşı da Aktan’ın tanıkları olarak dinlendi.

ERTELENDİ

Yaklaşık 2 saat süren duruşma, başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz ve Feyza Aktan basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kardeşleriyle birlikte adliyeden ayrıldılar.



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