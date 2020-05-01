Özcan Deniz Kuzey’i uçurdu

Özcan Deniz (47), 9 Mart 2018’de evlenip Haziran 2019’da boşandığı, oğlu Kuzey’in annesi Feyza Aktan (27) ile aynı evde yaşamaya devam ediyor. Dün Kuzey’in doğum günüydü. Özcan Deniz tüm gün 2 yaşındaki oğlu ile oynadı, Kuzey’i havalara uçurdu.

"Hikayemi güzelleştiren evlat"

Sosyal medyada paylaştığı mutluluk fotoğraflarının altına ise şunları yazdı: “Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun. Ömrüm, Kuzey’im.” Feyza Aktan da “İyi ki varsın benim can oğlum” mesajını ekledi.



