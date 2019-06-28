Özcan Deniz, Mart 2018’de dünyaevine girdiği Feyza Aktan’dan, önceki gün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

Davanın ardından, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a ödeyeceği nafaka ortaya çıktı. Şarkıcının, eski eşine aylık 10 bin TL, çocukları Kuzey için de 2 bin 500 TL ödeyeceği iddia edildi.

KUZEY ANNESİYLE YAŞAYACAK

Özcan Deniz’in, üç yıllık beraberliğin ardından nişan yaptıkları Zekeriyaköy’deki evini, eski eşi Feyza Aktan’a verdiği öğrenildi. İkilinin oğlunun velayeti ise ortak olacak fakat Kuzey annesiyle yaşayacak. Ayrıca şarkıcının, oğlunun tüm eğitim masraflarını üstlendiği, konuşulanlar arasında... Feyza Aktan’ın, Özcan Deniz’den başka hiçbir talebi olmadığı da öğrenildi.



