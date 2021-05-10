Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018’de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Aktan’ın 3 yaşındaki oğlu Kuzey ile oturduğu evden çıkması için ihtarname çekmiş, oğlunun da velayetini almak için dava açmıştı. Feyza Aktan ise eski eşi ve abisi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Ayrıca sık sık şiddet gördüğünü, Deniz’in evliyken kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde de odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ

Dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Evliyken oturdukları ikiz villaları ayırıp 2 ayrı ev yapmışlardı. Birinde Feyza Aktan oğlu Kuzey ile yaşamaya devam ediyordu. Özcan Deniz oğluna yakın olmak için diğer eve geçmeyi düşündü ancak Feyza Aktan’dan da uzak durmak istiyordu. Eski eşini taciz ediyormuş gibi görünmekten çekindi. Bunun üzerine şöyle bir çözüm buldu. Diğer villayı abisi Ercan Deniz’in eski eşi Evren Hanım’a tahsis etti. Amacı, istediği zaman yengesine misafir olarak oğlu Kuzey’i görebilmek. Feyza Aktan’ın ise bu durumdan tedirgin olduğu öğrenildi.