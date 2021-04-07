Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu rol aldığı Seni Çok bekledim 13. bölümde final yapacak.

Dizinin başrolünde oynayan Özcan Deniz ise bir başka dizisi ise izleyicilerin karşısına çıkacak. Suç ve gerilim türündeki yeni dizisi ‘Senkron’nun oyuncu kadrosunda ise dizinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen Özcan Deniz’in yanı sıra Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Uygar Özçelik yer alıyor.

Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir evrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan ‘Senkron’ Nisan ayından itibaren dijital platformda tüm bölümleriyle izleyicisi ile buluşacak. Distopik gerilim ve suç temalarındaki ilk orijinal dizisi olma özelliğine de sahip olan ‘Senkron’, toplam 6 bölümden oluşuyor.