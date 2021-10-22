Özcan Deniz ile evlendiğinde hamile olan Feyza Aktan düğünden kısa süre oğlu Kuzey’i kucağına aldı. Yaklaşık bir buçuk yıl evli kalan çift 2019 yılında yollarını ayırdı. Ancak o günden bu yana da aralarındaki krizin sonu gelmiyor. Bu sefer Feyza Aktan, Özcan Deniz’e saldırdı. Ünlü şarkıcının kıyafetleri yırtıldı…

ÖZCAN DENİZ’İN ESKİ EŞİ FEYZA AKTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Aktan’ın aslen Antalyalı olduğu bilinirken evlenmeden önceki adının da Fatıma olduğu da iddia edilmişti.

8 Mart 2018 tarihinde bir yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, nikah masasına oturduğunda hamileydi. 30 Nisan 2018 tarihinde de Feyza Aktan ve Özcan Deniz’in oğlu Kuzey dünyaya geldi.

Özcan Deniz, oğlunun ilk fotoğrafını “Geldi mucizem tarifi zor duygular içindeyim” notu ile paylaşırken, çift 2019 yılında boşandı.

Ancak Feyza Aktan, bir süredir Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davayla gündeme geliyor. Aktan, Özcan Deniz'in "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı dava için mahkemeye dilekçe sundu ve Deniz'in kendisini birçok defa dövdüğünü söyledi.

FEYZA AKTAN ÖZCAN DENİZ’E TEKME TOKAT SALDIRDI

İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.