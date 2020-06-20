Özel dikim maske kuyruğu

Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler uzun bir süre daha hayatımızda olacak. Her zaman farklı olmak ve fark edilmek isteyen sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlüleri, sıradan maskeler yerine, kıyafetlerine uygun renkte, desende hatta resimli ve slogan taşıyan maskeleri modacılarına diktirmeye başladı.

Dünyaca ünlü moda markaları bu talebi fırsata çevirip maskeleri zorunlu bir ihtiyaçtan öte adeta bir saat, küpe kolye gibi aksesuara dönüştürdü. Benden duymuş olmayın ama bizim ünlüler, modacılarına kişiye özel maske diktirmek için sıraya girmiş. İşte bizim sosyete ve sanat dünyasından farklı ve eğlenceli maskeleriyle arz-ı edam eyleyenler...

Eda için mimarlar iş başında

Futbolcu Mesut Özil’in, 1993’te hayata gözlerini yuman iş insanı Ekrem Dürüst’ün Çamlıca’daki Boğaz ve Adalar manzaralı, yüzme havuzlu, tripleks malikanesini 10 milyon dolara (yaklaşık 68 milyon lira) satın aldığını daha önce bu köşede yazmıştım.

32 yıllık villanın tadilatı koronavirüs salgını nedeniyle başlamadan durmuştu. 2.5 ay önce baba olan Özil, pandemi döneminde eşi ve kızı Eda’nın İstanbul’da yaşamasının daha güvenli olacağını düşünüp tadilatı yeniden başlattı. Mesut Özil, işçilerin çift vardiya çalışarak villayı kısa sürede bitirmelerini istemiş. Villanın tadilat masrafı 2 milyon dolar (13.5 milyon lira).

Ahu Tuğbay’dan sürpriz tablolar

Sosyetenin havalı, zarif ve yetenekli kadınlarından Ahu Tuğbay, aynı zamanda iyi bir dekoratör. Boş zamanlarında bebekten süs eşyasına, ahşap obje boyamaları yapan Tuğbay, 8 yıl önce Türkiye ve dünya ünlülerinin ‘pop art’ portrelerini yapmış ve açtığı sergide tüm eserler satılmıştı. 10 yıldır ünlü ressam İsmail Acar’dan resim dersleri alan Tuğbay, pandemi döneminde yeni tablolar yapmış. Resimlerinin konseptini herkesten gizleyen Ahu, sergi açmak için kolları sıvamış.