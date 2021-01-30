Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 10 oldu
İletişim hizmetleri için uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranı yüzde 10'a yükseldi.
30 Ocak 2021, Cumartesi 10:27 Son Güncelleme:
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İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi. Karar Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.