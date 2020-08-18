Türkiye Özel okullarda "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Özel okullarda "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Türkiye

Özel okullarda 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.

18 Ağustos 2020, Salı 12:08 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir'' dedi.

Bakan Ziya Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

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