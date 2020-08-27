Özel okullarda indirim açmazı

Eğitim telaşının yaşandığı bugünlerde, özel okullarda ücret konusu da gündeme oturdu. Corona virüs vakalarında artış nedeniyle özel okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesinin ardından velilerde oluşan indirim beklentisi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da konuyu yakın takibe aldı. Velilerin, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin geciktiği özel okullarda ücretlerin düşürülmesi talebine iki tarafı da yormayacak bir formül aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul temsilcileriyle yaptığı görüşmede, yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranının düşürülmesi gündeme geldi. Bu formüle göre, KDV’de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade ya da kayıt ücretlerinde indirim yapılabilecek.

21 Eylül'e kadar netleşecek

Üzerinde durulan bir başka formüle göre ise uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kayıt yaptıran öğrenci velilerine, yılsonunda iade, mahsuplaşma ya da bir sonraki dönem eğitim ücretinden indirim yapılabilecek. Corona virüste gelinen son durumu yakından takip eden bakanlık, özel okullarla birlikte yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e kadar tüm hazırlıkları tamamlayarak, gündeme gelen formüllerle ilgili bir yol haritası belirleyecek.

Sosyal medyayı salladı

Özel okullardan indirim yapmaları çağrısında bulunan velilerin isyanı, dün sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Paylaşımlarda şu cümleler yer aldı:

Özel okullarda #velilerisyanda.

Uzaktan eğitime tam ücret ödemeyeceğiz!

Tavandan zam yapanlar yalandan indirim yapamaz!

İndirim yüzde 50’den az olamaz!

Geçen yılın 3 aylık uzaktan eğitim dönemine iade!

Özel okulların mücbir sebep uyanıklığı kabul edilemez!”

Ne olmuştu?

Derneklerden çağrı

Geçen eğitim döneminde öğrenciler 3 ay okuldan uzak kalmıştı ve özel okul velileri bu sürenin ücretinin iadesini talep etmişti. Sadece eğitim ücreti iadesi değil yemek ve servis ücretleri de talep edilmişti. Velilerin isyanları üzerine okullar yemek ve servis ücretlerini iade kararı almıştı. Ancak öğrencilerin uzaktan eğitim gördüğü dönemde özel okullar velilere eğitim ücretinde herhangi bir iade yapmamıştı. Özel okul dernekleri de ücretlerin iadeleri ve uzaktan eğitimde indirim yapılmasına yönelik ortak çağrıda bulunmuştu.

Veliler yüzde 50 talep ediyor

Buna göre; dernekler, özel okullardan hizmeti verilmeyen yemek ve servis ücretlerini iade etmelerini ve uzaktan eğitim için de indirim belirlemelerini istemişti. Bazı özel okullar yüzde 50, yüzde 20 gibi indirimler uygulamıştı. Veliler ise özel okulların giderlerinin azaldığını belirterek en az yüzde 50 indirim istiyor. Görüştüğümüz bazı okul yetkilileri ise kira ve personel giderinde herhangi bir düşüş olmadığını yüz yüze eğitim olmaması halinde sadece yemek ve servis ücretlerinin iade edilebileceğini belirtiyor ve 21 Eylül’e kadar bu konunun netleşebileceğini söylüyor.

KDV düzenlemesiyle yüzde 7 iade yapılır

POSTA’ya açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesi gerektiğini son 10 yıldır gündeme getirdiklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu düzenleme olursa, veliye yüzde 7 indirim olarak yansır. Veli okul fiyatlarında indirim isteme konusunda kendince haklı. Bu taraftan bakınca biz de haklıyız. Özel okulların kârlılığı yüzde 5-10’u aşmaz. O yüzden yüzde 50 gibi indirimler mümkün değil. Arkasında holding olan eğitim kurumları varsa bunu yapabilir. Ama genellemek doğru olmaz. Yapılabilirse yüzde 5-10 arası yapılabilir. Bu da fedakarlık indirimi olur.”







