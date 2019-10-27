Özge Özpirinçci: Çocukken çok para çaldım

Özge Özpirinçci'nin açıklamalarından bazı kısımlar şöyle:

Reddettiğim için pişman olduğum bir rol yok ama kabul edilmeyip ‘Allah’ım verilmiş sadakam varmış’ dediğim iş oldu.

Orta okulda harçlıkla yaşıyordum. O dönem annem ile babamın cüzdanından çok para çaldım. Ama hemen sonrasında ‘Cüzdanınızdan 50 lira aldım’ diye itiraf ediyordum.

"Baktım olmuyor, ağlarım"

Şimdi çok tutumlu biriyim. Hatta o kadar tutumluyum ki,arkadaşlarımın arasında ‘cimri’ diye bilinirim. Kıyafete çok para vermeye üzülürüm.

Kavga sırasında üste çıkmaya çalışırım. Baktım olmuyor, ağlarım. Sen benim ağlamama sinir olurken, ‘Gerçek mi sahte mi’ diye düşünürken ben o arada zaman kazanır, plan yaparım.

Formunu nasıl koruduğunu açıkladı

İtiraf ediyorum; Birini ‘stalk’larken yanlışlıkla ‘like’ladım.

Glutenli yiyeceklerden uzak duruyorum. Oruç diyeti yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Aralarda aç kalıyorum. Su, çay, kahve içiyorum. Keçi ya da manda yoğurdu yiyorum. Balık ağırlıklı besleniyorum. Kuruyemiş hastasıyım. İki gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum. Olay bu kadar basit.



