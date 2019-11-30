Cebinde senaryosu ile bir iş görüşmesine yetiştiğini söyledi. Meslektaşı Mert Öcal kendisi gibi şanslı değildi.

Mert Öcal yolda kalmıştı

Geçen hafta Bebek’te, kiraladığı Martı’nın bozulması sonucu yolda kalan Mert Öcal randevusuna yetişmek için aracı bir kenara bırakıp taksiye binmişti.

Martı nasıl kiralanıyor?

Scooter olarak bilinen Martı şehir içinde telefon uygulaması ile bulunuyor. Aynı uygulama ile kilidi açılıyor. Yolculuğa başlamak 3 TL, her dakika için de 75 kuruş ödeniyor.





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