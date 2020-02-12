Özge Ulusoy estetik tartışmasına noktayı koydu: Neşter yok, iğne var
Manken Özge Ulusoy'un "Estetik yok" açıklamasına sosyal medyadan fotoğraflı kanıt geldi. Bunu üzerine Ulusoy, estetik tartışmalarına noktayı koydu. Müge Dağıstanlı/ POSTA
12 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Özge Ulusoy art arda yaptırdığı estetiklerle tartışma yarattı. Gözlerini çektirdiği, şakak, burun, çene, dudaklarına dolgu enjekte ettirdiği, Hollywood yanağı yaptırdığı, göğüslerini silikonla büyüttüğü konuşulan Ulusoy “Bende estetik yok” dedi. Sosyal medya bu sözleri affetmedi. Kanıt olarak mankenin eski fotoğrafları ortaya çıkartıldı.
'Bunlar ufak-tefek dokunuşlar'
Özge Ulusoy sonunda isyan etti:
“Estetik yok derken ‘neşter değmedi, ameliyat olmadım’ demek istedim. Yani botoks, dolgu söz konusu. Bunlar ufak-tefek dokunuşlar. Artık herkes yaptırıyor.”
'Belki 45’ten sonra...'
2003 Türkiye üçüncü güzeli, manken Özge Ulusoy estetikle ilgili samimi itiraflarda bulunmuştu:
“Estetiğim yok. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Ama 45 yaşından sonrası için planladığım operasyonlar var. Belki 45’ten sonra ilk estetik ameliyatımı olurum”.