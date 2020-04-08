Manken Özge Ulusoy ‘Karantina günleri bittikten sonra hedeflerim’ diye şöyle bir liste yaptı.

1) Her şeyi daha dikkatli tüketmeye, kıymetini daha fazla bilmeye and içtim.

2) Anda kalıp, gelecek kavramını uzakta tutacağım.

3) Daha fit bir vücut yapacağım. Mesela bana kalın gelen belim daha ince olabilir.

4) Uzun ve gür saçlar istiyorum.

5) Hayalimdeki bir eve geçeceğim.

6) Yardım ziyaretlerine vakit ayıracağım.