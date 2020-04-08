Magazin Özge Ulusoy'un karantina sonrası hedefleri

Özge Ulusoy'un karantina sonrası hedefleri

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Özge Ulusoy'un karantina sonrası hedefleri

Karantina günleri bittikten sonra saçlarını uzatıp evden taşınacağını belirten Özge Ulusoy, karantina sonrası yapacaklarının listesini hazırladı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Manken Özge UlusoyKarantina günleri bittikten sonra hedeflerim’ diye şöyle bir liste yaptı.

1) Her şeyi daha dikkatli tüketmeye, kıymetini daha fazla bilmeye and içtim.

2) Anda kalıp, gelecek kavramını uzakta tutacağım.

3) Daha fit bir vücut yapacağım. Mesela bana kalın gelen belim daha ince olabilir.

4) Uzun ve gür saçlar istiyorum.

5) Hayalimdeki bir eve geçeceğim.

6) Yardım ziyaretlerine vakit ayıracağım.

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