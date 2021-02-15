Magazin Özgü Kaya'dan suç duyurusu

Özgü Kaya'dan suç duyurusu

Magazin

Özgü Kaya'dan suç duyurusu

Özgü Kaya, üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kimliği belirsiz Instagram kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

15 Şubat 2021, Pazartesi 09:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şunları söyledi:

“bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. ‘Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm’, ‘Ya benim kadınım olursun ya ölürsün’, ‘Sana evlenmek yasaktır’, ‘Senden çocuk yapacağım’, ‘Ölene kadar benim kadınım olacaksın’ şeklinde mesajlar yollamaktadır.”

'Bana zarar verebilir'

“Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum” diyen Kaya’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. 

İlgili Haberler
Özgü Kaya: Burak çok güzel yemekler yapıyor


Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Filiz Özkol
15 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Uzak şehrin masalı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2021 yılına damga vuracak
Öner Döşer
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Funda Duru
Onlarınki son yılların en çok konuşulan aşk hikayesi
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Aşkınız pandemi kurbanı olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Alternatif aşk günlükleri
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Demet Akalın: Corona virüsü Uludağ'da kaptık