Özgü Namal 2014’te Ahmet Serdar Oral ile evlenmişti. Namal’dan önce iki evlilik yapan Oral, iş hayatında yöneticiyken 10 yıl önce kalp krizi geçirmişti. Bu nedenle her şeyi bırakıp Fethiye’ye yerleşmişti. Yoga ve nefes eğitmenliği yapıyordu. beş yıl önce de by-pass olmuştu. Çiftin çocukları Nefes 2015’te, Elem Su 2016’da dünyaya gelmişti. Ardından Muğla Köyceğiz’e taşınmışlardı.

ALT ÜST OLDU

Ağla köyünde 10 yıllığına ev kiralayıp tamamen doğal bir yaşama geçmişlerdi. Hatta değerlendirmek üzere yandaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL ödeyerek almışlardı. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle Özgü Namal’ın hayatı alt üst oldu. Ahmet Serdar Oral henüz 53 yaşındayken, geçen yıl ekimde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SATIŞA ÇIKARDI

Oral’ın ölümünden sonra köye bir daha gitmeyen Namal, kira süresi dolmadan evden çıktı. Eşyaları toplamaları için de yardımcılarını yollayacağı öğrenildi. Evin bahçesinde çocukları Nefes ve Elem Su için kurulan salıncakların hâlâ durması dikkat çekti. Özgü Namal 7 dönümlük araziyi de 3 milyona satışa çıkardı.