Magazin Özgü Namal 5 yıldır yaşadığı köyü terk etti! Boş salıncaklar yürek burktu

Özgü Namal 5 yıldır yaşadığı köyü terk etti! Boş salıncaklar yürek burktu

Magazin

Özgü Namal 5 yıldır yaşadığı köyü terk etti! Boş salıncaklar yürek burktu

Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral ile birlikte yaşadığı ve ölümünün ardından bir daha dönmediği köydeki evini kira süresi dolmadan boşalttı. Ali KESER / POSTA

16 Mayıs 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özgü Namal 2014’te Ahmet Serdar Oral ile evlenmişti. Namal’dan önce iki evlilik yapan Oral, iş hayatında yöneticiyken 10 yıl önce kalp krizi geçirmişti. Bu nedenle her şeyi bırakıp Fethiye’ye yerleşmişti. Yoga ve nefes eğitmenliği yapıyordu. beş yıl önce de by-pass olmuştu. Çiftin çocukları Nefes 2015’te, Elem Su 2016’da dünyaya gelmişti. Ardından Muğla Köyceğiz’e taşınmışlardı.

ALT ÜST OLDU

Ağla köyünde 10 yıllığına ev kiralayıp tamamen doğal bir yaşama geçmişlerdi. Hatta değerlendirmek üzere yandaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL ödeyerek almışlardı. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle Özgü Namal’ın hayatı alt üst oldu. Ahmet Serdar Oral henüz 53 yaşındayken, geçen yıl ekimde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SATIŞA ÇIKARDI

Oral’ın ölümünden sonra köye bir daha gitmeyen Namal, kira süresi dolmadan evden çıktı. Eşyaları toplamaları için de yardımcılarını yollayacağı öğrenildi. Evin bahçesinde çocukları Nefes ve Elem Su için kurulan salıncakların hâlâ durması dikkat çekti. Özgü Namal 7 dönümlük araziyi de 3 milyona satışa çıkardı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Eski sevgiliye gönderilecek 10 şarkı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'dan elenen Sergen Bayar: Açlıktan yılan, kurbağa denedim