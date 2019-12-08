Ahmet Kaya’yı canlandırmak nasıl bir duyguydu?

Kolay taşınacak bir yük değildi. Açıkçası oynamadım, yaşadım. Böyle bir üstadı canlandırmak için rol yapmak değil yaşamak lazımdı.

Oyunculuk eğitiminiz var mı?

Ben özgün müzik yorumcusuyum. Daha önce sadece kendi kliplerimde oynadım. Onun dışında bir oyunculuk tecrübem olmadı. Kaldı ki bu rolü eğitimli bir oyuncu bile oynarken zorlanırdı.

Bu rol neden size teklif edildi?

Hem görünüşümü hem de sesimi zaten ona çok benzetiyorlardı. Bundan 13 ay önce televizyon kanallarına çıkmıştım; ses benzerliğimiz çok dikkat çekmiş ve sosyal medyada yayılmıştı. Ardından Gani Abi (Rüzgar Şavata) aradı ve projesinden bahsetti, görüştüğümüzde bana senaryoyu sundu. Bu kadar sevdiğim bir insanın hayatını oynamayı çok istedim, teklifi tüm yüreğimle kabul ettim.

Gülten Kaya'ya ulaşmaya çalıştım, bir çayı bana çok gördü

“Ahmet Kaya’nın hayatı film olacak ve başrolünde sen oynayacaksın” deseler inanır mıydınız?

Ömrümce hep onu örnek aldım, onun yolundan gittim. Belki de onu çok sevmem bu işi bana getirdi. Ben kalben zaten hep onunlaydım. Ahmet Kaya benim gönlümün melodisidir. Sesine, yüreğine, karakterine çok değer veriyorum. Ben Doğu kökenliyim, Gazi Mahallesi’nde büyüdüm. Bizim mahallede anneler çocuklarını Ahmet Kaya’yla, Neşat Ertaş’la büyütür. Onlar doğduğumdan bu yana yüreğimde…

‘İki Gözüm Ahmet’ filmi daha çıkmadan tartışmalara sebep oldu. Sizce bu film Ahmet Kaya’yı objektif bir gözle anlatabildi mi?

Onu anlatmak iki saatlik bir filmin ya da belgeselin yapabileceği bir iş değil. Ama bu film için büyük emek harcandı. Onun çizgisinin dışına çıkılmadı. Olmayan şeyler asla olmuş gibi gösterilmedi. Bu projede yer alan tüm ekip Ahmet Kaya sevdalısı ve onu tanıyan insanlardan oluşuyor. Ahmet Kaya’nın hayatının dönüm noktalarını seyirciyle buluşturduk. Aşkı, yaşam kavgası, barışa olan özlemi... Hepsi var. Bu filme geç bile kalındı.

Filmde nasıl bir Ahmet Kaya izleyeceğiz?

Ona yapılan zulüm ön planda ama ayrıştırıcı, başkalarını zan altında bırakan, kirli bir dil yok. Ahmet Abi’nin barış özlemine ve duruşuna saygı var. Onun vatanını, halkını nasıl sevdiği var... Aşkından tutun da, ölüme yolculuğuna kadar bilinmeyen her detayı izleyeceksiniz.

Ona fırlatılan çatal bıçaklar üzerime değil de yüreğime saplandı

Birçok biyografik filmde olduğu gibi bu filmde de aile izni sorunu yaşandı. Aileye ve açılan davalara rağmen filmi nasıl çektiniz?

Ailesine çok büyük saygımız var. Gönül isterdi ki beraber çekelim ama olmadı. Ailesi karşı çıktı ama izlediklerinde çok beğeneceklerine eminim çünkü yanlış bir şey yapmadık. Tarihten de, doğrulardan da şaşmadık.

Filme zaten açıldı dava ama bizzat size açılan dava da var. Buna üzüldünüz mü?

İnsan güceniyor, kırılıyor, üzülüyor. Kötü bir şey yapsam bir değil, bin dava açsınlar. Hem hemşehrim hem Ahmet Abi’nin eşi olduğundan Gülten Abla’ya çok ulaşmak istedim, onu çok seviyorum. Sadece çay içmek istedim ama bana kapısını açmadı. Çok üzüldüm. İki çocuk babası adamım. Kötü biri değilim ama bir çayı bana çok gördü.

Daha film vizyona girmeden yapılan eleştirilere ne diyorsunuz?

Filmi izlemeden neyin eleştirisini yapıyorlar, anlamıyorum. İzlediklerinde ağlayarak ve Ahmet Kaya’yı hissederek çıkacaklar o salondan.

Film için ne kadar harcama yapıldı?

Hiçbir masraftan kaçınılmadı. Beş milyon liranın üzerinde harcama yapıldı.

Oynarken sizi en yaralayan sahne hangisi oldu?

Ödül töreni sahnesini çekmek bile korkunçtu. O sahnenin çekimi bir hafta sürdü. Ahmet Kaya’nın hissettiği şeyi hissetmem mümkün değil, sadece oynamaya çalıştım ama çok kötü bir duygu. Düşünsenize onca insanın sizi yuhalıyor, küfürler ediyor. Ülke bütünlüğü için mücadele eden biriyken hain muamelesi görmek çok korkunç. Fırlatılan çatal bıçaklar üzerime değil de yüreğime saplandı sanki…

Ahmet Kaya sizce neyin mücadelesini verdi?

Her zaman birleştirici bir insandı ama bir kimliği vardı. Kimliğini ortaya serdiğinde insanlar onu yanlış anladı. Onun mücadelesi hakların, insanlığın, ülkenin mücadelesiydi. Maalesef onu kaybettiğimizde bu daha çok anlaşıldı. Bu ülkede anlaşılmak için illa ölmek mi lazım?

Film Ahmet Kaya’nın ömrünün kaç yılını kapsıyor?

Çocukluğundan sürgüne kadar… Paris’teki ölümü filmde yok çünkü o bizler için ölümsüz. Hâlâ yaşıyor.

Bu filmi siyaset için değil Ahmet Kaya'yı daha iyi anlatmak için yaptık

Bizleri siyasi bir film mi bekliyor?

Hayır. Ahmet Abi’nin çizgisi var. Biz bu filmi siyaset için değil, Ahmet Kaya’yı daha iyi anlatmak için yaptık. Onun duruşunu net bir şekilde anlattık.

Filmde sloganlar var...

Hangisinden daha çok etkilendiniz? “Alsınlar, götürsünler, idam etsinler”, “Ben bölücülük yaptım evet ama ben ekmeğimi, aşımı bölüştüm...” Ben de ciğerimden söyledim bunları...

Gani Rüzgar Şavata: O, Gülten Hanım'ın aşkı olduğu kadar Türkiye'nin de aşkıdır

Filmin yönetmen ve senaristlerinden Gani Rüzgar Şavata, Gülten Kaya’nın sert açıklamalarına şu yanıtı verdi: