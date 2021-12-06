Özgürlük sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı özgürlük ile ilgili sözler

Özgürlük tüm insanların en doğal yaşam hakkıdır ve bu hak elinden alındığında insan elde yeniden elde etmek için savaşmaktan çekinmez. Çağımızda esaret sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da yaşanmaya devam ediyor. Bununla birlikte hayat devam ettikçe özgürlük savaşı da eksik olmuyor. İşte, en güzel kısa, uzun ve anlamlı özgürlük ile ilgili sözler…

KISA, UZUN VE ANLAMLI ÖZGÜRLÜK İLE İLGİLİ SÖZLER

Kelepçeli olabilir ellerim, bedenimi hücrelere de koyabilirsiniz, ama asla özgür düşüncelerimi engelleyemezsiniz!

İnsanların özgür olmasını isterim, kralların kalabalıklardan, benim sizden olduğum kadar.

Ancak özgürlükten yoksul olanlar, özgürlükleri uğruna savaşma hakkına sahiptirler. Che Guevera

Akıl sana ait değilse, ruhun özgür kalmaz.

Özel mülkiyete karşı olan bir halk özgürlüğün ilk unsurlarından yoksundur.

İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlak yozlaştırır.

Özgürlük daha ileri politik bir sonucun aracı değildir. Kendisi en ileri politik sonuçtur.

Dünyaya verilen en büyük fırsat kaçtı çünkü eşitlik tutkusu özgürlük umudunu boşa çıkardı.

Yalnızca ölüler ölmüş sayılmaz bu dünyada… Aynı zamanda özgürlüklerinden yoksun olanlar da ölüdür!

Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir.

Özgür olmak adına terk ettiğin şey aslında seni sen yapan şeydi... Bazen özgürlük zannettiğin, seni koruyanı kaybetmendir.

Dünyanın özgür ruhlara ve özgür ruhların da özgür bir dünyaya ihtiyacı var.

Henüz bedel ödemediyseniz; gerçek özgürlüğü de tatmamışsınızdır.

Vicdanınız temizde özgürsünüz demektir. Victor Hugo

Kim olduğumu öğrendiğimde özgür olacağım.

“Hata yapma özgürlüğünü içermiyorsa, özgürlüğe sahip olmaya değmez.” Mahatma Gandhi

Unutma, özgürlük sana yüksek dağların havasını verir.

“Özgürlük için savaşırken ölmek, hayatının her günü bir mahkum olmak daha iyidir.” Bob Marley

Bilgi güçtür, bilgi özgürleştirir.

Kendini tamamen özgür hissettiğinde, sanki harika bir deniz kenarındaymış gibi hissedeceksin!

Özgürlük yoldan çıkmak değil, dilediği yoldan gitmektir.

Size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla!

İnsanları özgür yapan gerçek çoğunlukla insanların duymak istemediği gerçektir.

Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da tarafsızlık ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da vicdanlılık değildir.

Özgürlük her zaman ayrıca sorumluluktur ve eylemde bulunma özgürlüğü ayrıca eylemden sorumlu olmaktır.

Medeniyetin borçlu olduğu en dikkate değer başarılar insanoğlunun özgür ve birbirinden bağımsız farklı uğraşlarıdır.

Mademki kanun yapıcılar ve iyi niyetli fakat başarısız toplumsal reformcular o kadar sistemi topluma boşuna uyguladılar, şimdi başlamaları gereken yere nihayet varabilirler.

Hayat, özgürlük ve mülk insanlar yasa yaptıkları için var olmadılar. Aksine, gerçek şudur ki hayat, özgürlük ve mülk insanların ilk etapta yasa yapmasına sebep oldu.

Özgürlük için doğan insanoğlu, kötü niyetli yöneticilerin “özgürlük”e saldırılarını geri püskürtmek için doğal olarak tetiktedir.

Bütün sistemleri reddedip özgürlüğü deneyebilirler. Tecrübe göstermiştir ki, özgürlüğümüzü en çok korumamız gereken zaman tam da devlet politikalarının yararlı olduğunu düşündüğümüz vakitlerdir.

Bir yüce gücün amacı kendi takdirine bırakılmış belirsiz bir genel mutluluk ise bu gücün sınırları nasıl belirlenebilir? Prenslerin insanların babası olması onların despot olmaları tehlikesi de yaratmaz mı?

Özgürlüğe karşı esas büyük tehlike ise iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz ama aslında özgürlüğümüze sinsice bir tecavüzü içeren hükümetlerin yaptıklarındadır.

ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ

Kölelik en büyük ve en nihai kötülüktür. İnsanlık onurunun inkârına dayanır.

Orta çağ anlayışında özgürlük belli bir mülkten haz alma hakkıydı. Kralın ya da bir başkasının müdahalesi olmadan kendi kendine bir şey yapma özgürlüğüydü.

Bizden sonra gelecek olan doğmamış nesillere karşı sorumluluğumuza bakarsak, barış ve özgürlüğün birbirine kopmaz bir bağ ile bağlı olduğunu ve birine karşı olan tehdidin her ikisini de tehdit edeceğini farkına varmakta nasıl başarısız olabiliriz.

Bir ücretli işçinin devlet denen tek bir büyük gücün altında çalışmasındansa birçok seçeneğe sahip olması, onun yararınadır.

Bir insan hiçbir zaman, nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez. ”Özgürlük ve mutluluk için şart koşarsanız ulaşamazsınız.” (Henry Ford)

Kendiliğinden olan bir ekonomik düzen zorla yürürlüğe konan bir düzenden daha verimlidir. Kendiliğinden olan düzen bireysel özgürlük ve özellikle seçme özgürlüğü olmadan anlaşılamaz.

“Özgür ülkelerde, herkes düşüncesini ifade etmekte ve geriye kalanlarda dinlememekte özgürdür.” (Norman Collie)

“Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.” (Abraham Lincoln)

Kimseye boyun eğmedim şu gençlik ateşimde ben özgür bir insanım bozamaz beni kimse!

Eğer özgürlük Kural tanımasaydı Şimdi Kurallar Olmazdı hayatımızda, Hayata Bakışımızda.

Seni aşk mahkum eder, hayallerin özgür bırakır.

Eğer çoğunluk ezmek isterse, demokrasinin gelmesi azınlık için özgürlüğün başlangıcı değil kalıcı olarak kaybedilmesi demek olacaktır. Özgür bir toplumda devlet insanların işlerini yönetmez. Kendi işlerini yürüten insanlar arasında adaleti yönetir.

Artık vazgeçtiklerim kadar özgürsün!

Kulaklığı takıp en sevdiğin müziği açarsın. Yüzüne rüzgar çarpar ve yürürken hissettiğin o özgürlüğü, hiçbir yerde bulamazsın!

Yaşayacaksan hür olarak yaşa, öleceksen ağaçlar gibi dimdik öl.

Kaybedecek bir şeyinin kalmaması, özgürlük galiba ama bunu kim elde edebilir, kim başarabilir, onu bilmiyorum.

İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.

Hiçbir şey, insanın hayal gücü kadar özgür değildir.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme ki özgürlüğünü kazanabilesin.

Seni aşk mahkum eder, hayallerin özgür bırakır

Bu hayat senin, kimseye hesap vermek zorunda değilsin!

Alıştığın kadar esir, vazgeçebildiğin kadar özgürsün.

Özgürlük, yalnız kalabilmeye denir. İnsanlardan uzaklaşabiliyorsan, onlara hiçbir muhtaçlığın, paraya ihtiyacın, sürüye uyma içgüdün, aşka, şana, şöhrete hevesin ya da merakın yoksa özgürsündür.

“İnsan özgür olmadan mutlu olamaz.(Dante)

Ünlü düşünürlerin özgürlüğe dair tanımlarını, sözlerini sizler için derledik. İşte, özgürlük ile ilgili en güzel sözler;

Sen ben zoraki sevmedim sana kalbimi zoraki vermedim. Sen benim özgür umutlarımsın sen benim özgürlüğe kaçışımsın.

Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir. (John Stuart Mill)

Ben hayatı kurallar içinde özgürce yaşamayı severim.

Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı ise cesarettir. (Tukidides)

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür. (Sopheclus)

Özgürlük seni düşündüğümde kalıcı olur bedenimde sen yokken köle gibi yaşıyorum evimin dipsiz hücrelerinde.

Dünyada istek duyduğum ve bana hayatı sevdiren iki şey vardır; Aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse hayatımı verebilirim; ancak özgürlük uğruna aşkımı da feda ederim. Victor Hugo

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. Thomas Paine

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Nelson Mandela

İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Jean-Jacques Rousseau

İnsan özgürlüğü, ilgi ve beğenilerimizi seçme özgürlüğünü, kendi karakterimize uygun şekilde hayat planı yapmayı, sonuçlarına katlanacağımız istediğimiz yoldan gitmeyi, herhangi bir şekilde başkalarına zarar vermiyorsak başkaları tarafından –her ne kadar yaptıklarımız onlara aptalca, yanlış ve sapkın gelse de- engellenmemeyi gerektirir. John Stuart Mill

Demokrasi, iki kurtla bir kuzunun öğle yemeğinde ne yeneceğini oylamasıdır. Özgürlük ise tam teçhizatlı bir kuzunun oylamaya karşı çıkmasıdır. Benjamin Franklin

Devletin üstünden perdeyi kaldırdığınızda karşınızda bulacaklarınız: Hükümet binasında, kendi siyasi önyargılarının ve parti yandaşlarının önyargılarının etkisinde, birkaç ekonomist tarafından geçmiş değerlendirilerek ortaya konan öngörüler üzerine çalışan ve yanılmaya oldukça müsait adamlar gelecek hakkında tahminler yapıyorlar. Enoch Powell

Özgürlük bölünemez bir kelimedir. Tadına varmak ve onun için kavga etmek istiyorsak, onu zengin fakir ayırt etmeden, fikirlerimize katılsınlar ya da katılmasınlar, hangi ırk ve renkten olurlarsa olsunlar, herkese yaymaya hazır olmalıyız. Wendell Wilkie

Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlük yaşadın mı? Yılmaz Güney

En güzel özgürlük rüyası hapiste görülür. Shiller

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. Albert Camus

Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir. Woodrow Wilson

Hukukun sonu özgürlüğün ortadan kaldırılması ya da kısıtlanması ile gelmez, aksine özgürlüğün korunması ve genişletilmesiyle gelir. Hukuka sahip olarak yaratılmış tüm canlılar için bir gerçek var ki o da hukuk yoksa özgürlüğün olmadığıdır. Özgürlük, başkalarının kısıtlamalarından ve şiddetinden uzak olmak anlamına gelir ve eğer hukuk olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Ayrıca özgürlük bize söylendiği gibi kişinin istediği her şeyi yapması anlamına da gelmiyor. (Başkalarının keyfi isteklerine tabi olan kimse özgür olabilir mi?) Ancak özgürlük, hayatımızı, hareketlerimizi, sahip olduklarımızı ve tüm varlığımızı o uyumla oluşmuş yasaların izin verdiği şekilde, yani başkalarının iradelerine keyfi şekilde maruz kalmayacağımız şekilde ve ancak kendi isteklerimizi takip edeceğimiz şekilde düzenlememize izin verir. John Locke



