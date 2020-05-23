Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını söyledi. Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmişti.

MFÖ grubunun solistleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Gülhane Parkı'nda konser vermişti. Şarkı arasında konuşan Güner, Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğünü, bu nedenle konsere gelemediğini söylemişlerdi.

"Maalesef beni gene öldürdüler"

Bir süredi kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, Twitter'daki 'öldü' iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.





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