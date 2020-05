Sizi beğenerek takip ediyorum, güzel buluyorum. Siz kendinize bakınca nasıl bir kadın görüyorsunuz?

Çoook teşekkür ederim... Ben aynaya baktığımda, karşımda kendini çocuklarına ve eşine adamış, güçlü bir kadın görüyorum. Kendi ruhuma ve bedenime saygı duyduğum için de her şeye çok dikkat ediyorum. Kendimi çok seviyorum...

Dışarıdan bakınca mükemmel bir tablo var: Güzel, evli, mutlu, çocuklu ve aşık bir kadın. Her şey göründüğü gibi mi?

Allah nazarlardan saklasın güzel ailemi (Gülüyor) ve binlerce kez şükürler olsun. Tabii ki her ailede ufak tefek anlaşmazlıklar olur, bizde de bazen oluyor. Ama aslında her şey göründüğünden çok daha güzel!

İleride üçüncü çocuğu da isterim

Art arda iki kez anne oldunuz. Üçüncüyü de istiyor musunuz?

Anne olmayı çok seviyorum. Şu an değil ama çok ileride neden olmasın!

Zorlanmıyor musunuz hiç?

İki çocukla hayat biraz zor olmalı… Aslına bakarsanız çok ama çok zor! Her şeyleriyle kendim ilgilendiğim için, gün içinde çok yoruluyorum. Ama onların yüzünde gördüğüm ufacık bir tebessüm için her şeye değiyor! O yüzden günün sonundaki o tatlı yorgunluğu da seviyorum. Elbet büyüyecekler ve o zaman bugünleri çok özleyeceğiz… O yüzden hiçbir anlarını kaçırmadan yaşıyorum.

Berkay Bey de sizinle aynı şekilde ilgileniyor mu çocuklarla?

Tabii ki. En az benim kadar ilgileniyor. Çocuklarına aşırı düşkün. Gece bile bazen kızlarını özlüyor. Uykudan uyanıyor, gidip onları yataklarından alıp getiriyor ve hep beraber uyuyoruz.

Onlar dünyaya geldikten sonra sizin pabucunuz biraz dama atılmış olabilir mi?

Kızlardan sonra birazcık öyle olmuş olabilir (Gülüyor). Ama biz birbirimize gerçekten çok vakit ayıran bir çiftiz. Birbirimize daha çok bağlandık. Her şeyi beraber yapıyoruz zaten.

Aranızdaki aşkın ilk günkü gibi olduğunu söyleyebilir misiniz?

Berkay’a aşığım ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Hatta her geçen gün daha fazla aşık oluyorum…

Ben dünyaya iyi bir anne olmak için gelmişim

Herkesin bu dünyaya bir nedenle geldiğine inanıyor musunuz? Sizce sizin nedeniniz neydi?

Kesinlikle inanıyorum. Ben dünyaya çocuklarına iyi bir anne olmak için gelmişim (Gülüyor). Ama annelik sadece doğurmak değildir. Anne olmak, çocuklarına her gün, her saniye yeni bir şey katabilmektir, fedakarlıktır. Kendinden önce onları düşünebilmektir. Geleceğe, güzel ve ahlaklı çocuklar yetiştirmektir.

Onun ailesine bu kadar bağlı oluşu benim de ona olan aşkımı gün geçtikçe katladı

Sizi Berkay Bey’e aşık eden neydi? En çok neyinden etkilendiniz?

İlk dikkatimi çeken şey dürüstlüğü ve aile kurmak istemesiydi. Benim gözümde bu durum, erkeğin bazı şeylere doymuş olduğunu ve ciddiyetini gösterir. Kendini eşine ve çocuklarına adamaya hazır olduğunu gösterir.

Siz de aile olmak istiyordunuz demek ki…

Ben zaten küçük bir yerde doğup büyüdüğüm için geleneklerine çok bağlı yetiştirildim. Dolayısıyla Berkay’ın bu yanı da beni çok etkilemişti. Onun çok iyi bir aile babası olacağını hissetmiştim ve öyle de oldu. Onun böyle olması, çocuklarına ve ailemize bu kadar bağlı olması da benim ona olan sevgimi ve aşkımı gün geçtikçe katladı. O ise benim en çok doğallığıma aşıktır sanırım.

Allah kimseyi gördüğünden eksik bırakmasın, maddi endişemiz yok

Karantina süreci nasıl geçiyor?

Evde bol bol yemek yaparak ve çocuklarla oynayarak geçiyor. Bir bakıyorum sabah olmuş, bir bakıyorum akşam… Zaman su gibi akıyor. Çocuklar öğle uykusuna yattığında bir saat kitap okuyorum. Her gün mutlaka bir buçuk saat spor yapıyorum. Karantina öncesi de böyle geçtiğinden, aslında pek bir değişiklik olmadı. Tek fark Berkay’ın daha çok evde olması. Normalde haftada iki-üç gün konserde oluyordu. Biz de bu zamanı birlikte verimli ve güzel geçirmeye çalışıyoruz.

“Birkaç ay daha böyle giderse ne yaparız?” gibi maddi endişeleriniz var mı?

Allah kimseyi gördüğünden eksik bırakmasın. Bizim için önemli olan sağlık ve huzur. Onlar olduğu sürece sıkıntı olmaz, endişemiz yok.

'Ne yapmak istersen destekleyeceğim' demişti

Bildiğim kadarıyla oyunculuk ve sinema okudunuz. “Art arda anne olmak kariyerimi kötü etkiler” gibi kaygılar yaşamadınız mı?

Hiç yaşamadım. Oyunculuk okudum ama sonrasında oyunculukla ilgili bir şeyler yapmayı çok istemedim. Yoksa Berkay bana “Ne yapmak istersen destekleyeceğim” demişti.

Bundan sonrası için nasıl bir kariyer planı var kafanızda?

Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Modellik kariyerimde ise zaten hep en iyi defilelerde yer aldım, en iyi modacılarla çalıştım. Şimdi artık hayalim kendi markamı yaratmak. ‘BabyAria’ adında bir marka çıkarıyorum, çocuk pijaması üzerine. Yani aslında çocuklarım sayesinde hayallerimi gerçekleştireceğim.

O uyanmadan evden çıkmam

Formül basit: Birbirini iyi tanı ve saygıyı kaybetme

İlişkilerin çok kısa sürdüğü bir dönemde sizin durumunuzun bir sırrı, özel formülü var mı?

Klişe gibi gelebilir insanlara ama evlilikte saygı çok önemli. Biz buna çok önem veriyoruz. Birbirimize hep şunu deriz: Her zaman önce aile! Ben, sabahları Berkay uyanmadan asla dışarı çıkmam. Önce kahvaltımızı ederiz. Ya da Berkay haftada bir-iki gün arkadaşlarıyla vakit geçirir.

Hiç mi sorun olmuyor?

Olmuyor çünkü önceliği her zaman birbirimize veriyoruz. Berkay benden yaş olarak büyük olduğu için onun bana verdiği bazı öğütler oluyor... Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için ikimiz de birbirimizi kızdıracak ya da kıracak şeyler yapmamaya özen gösteriyoruz. Formül basit yani aslında. Birbirini iyi tanı ve saygıyı asla kaybetme.

Açık ve net olarak kıskanç bir kadınım

Kıskançlıklar olur mu zaman zaman aranızda?

Açık ve net kıskanç bir kadınım. Akrep burcuyum, sevdiklerimi kıskanırım. Ama kıskandığım şeyler asla hayranları olmadı bugüne kadar, olmaz da. Kendine güvenen bir kadınım. Ben dışarıdan gelen harekete bakmam. Beni Berkay’ın hareketi ilgilendirir.

Yan gözle de olsa telefonlarınıza bakanlardan değilsiniz o zaman...

Kesinlikle hayır. Biz birbirimize çok güveniyoruz. Asla öyle takıntılarımız yok. İkimizin de telefonu her zaman ortadadır. Gizlimiz saklımız yok.

Evin en kıymetlisi olduğum her zaman hissettirilir

Berkay Bey ile ilişkinizde baskın karakter kim?

Benim bir dediğim asla iki edilmez. Her istediğim şey, imkanlar doğrultusunda yapılmak için çabalanır. Evin en kıymetlisi olduğum her zaman hissettirilir. Bazen benim göremediklerim olur, bazen de onun. Berkay her konuda önce benim fikrimi sorar. Bana bu kadar saygı duyan bir eşe ben de en az onun kadar saygı duyarım. Sonunda birbirimizi dinler ve tamamlarız. Ama genelde Berkay’ın dediği olur. Bizde ataerkil bir aile yapısı söz konusu.

Lüksü severim, kim sevmez ki

Lüksü sever misiniz? Sizin lüks tanımınız tam olarak ne?

Kim sevmez ki! Benim için lüks rahatlıktır. Kendi anlayışıma göre de lüks bir hayat yaşıyorum. Allah’a binlerce kez şükürler olsun.

Hemen her kadın gibi ayakkabı ve çanta takıntınız var mı?

Ayakkabı, çanta ve tişört takıntım var. En çok sevdiğim üç şey bunlar. Bir de çok sevdiğim iki marka var. Onların hemen hemen hiçbir şeyini kaçırmam.

Sosyal medyada ciddi bir takipçi kitleniz var. Bu nasıl oluştu? Sizce sizi hangi duygularla takip ediyorlar?

Samimiyet ve gerçeklik işin püf noktası. Ben orada tamamen olduğum gibiyim. Kesinlikle başka biri gibi davranmıyorum. Severek takip eden herkese de çok teşekkür ediyorum.