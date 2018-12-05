Özlem Yıldız aşk orucunu bozdu!

38 yaşındaki Özlem Yıldız, aşk orucunu bozdu. Ünlü sunucu, sosyetenin genç temsilcilerinden 24 yaşındaki Dağhan Doğruer ile birlikte

05 Aralık 2018, Çarşamba 08:56
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Özlem Yıldız aşk orucunu bozdu!

2013 yılında oğlunun babası Sinan Serter'le 7 yıllık evliliğini bitiren Özlem Yıldız, uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyordu. 38 yaşındaki ünlü sunucunun, kısa bir süre önce ise aşk orucunu bozduğu ortaya çıktı.

GİZLİCE GÖRÜŞÜYORLAR

Özlem Yıldız, geçen hafta Bebek'teki Angie isimli mekanda 24 yaşındaki sosyetik iş insanı Dağhan Doğruer ile sarmaş dolaş eğlendi. Özlem Yıldız ile ile kendisinden 14 yaş küçük Dağhan Doğruer'in o günden beri de gizlice görüştüğü öğrenildi.. (Takvim-Aydın Hamza)


Haberin fotoğrafları için tıklayınÖzlem Yıldız: Üzse de, ağlatsa da o benim kıymetlim


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