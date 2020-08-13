Özlem Yıldız, Eda Taşpınar'ı rakip görmedi
Yaklaşık iki aydır tatilde olan Özlem Yıldız çikolata kıvamı teniyle dikkat çekerken “Bronzlukta tek rakibim Fedon abi" dedi. Ali KESER / POSTA
13 Ağustos 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Özlem Yıldız sezonu Çeşme’de açmış, sonra Bozcaada’ya geçmişti. Hızını alamayınca da Fethiye’ye gitmişti. Şimdilerde ‘muhtarı’ olduğu Bodrum’da. Önceki gün Azka Otel’in plajındaydı. Yaklaşık 2 aydır tatil yapan Özlem Yıldız, çikolata kıvamındaydı.
“Bronzlukta tek rakibim Fedon abi. Birincilik için yarışıyoruz. Bakalım kim kazanacak” dedi, nam-ı diğer Güneşin Kızı Eda Taşpınar’ı ise rakipten görmedi.
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