Özlem Zengin'e hakaret eden kişi tutuklama talebiyle adliyeye getirildi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y adliyeye getirildi.
23 Şubat 2021, Salı 17:32 Son Güncelleme:
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AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.