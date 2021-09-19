Avrupa Birliği Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’ne göre, her yıl ozon tabakasında oluşan delik bu yıl Antarktika'dan daha büyük hale geldi.

Uydu izleme servisine başkanlık eden Vincent-Henri Peuch konu hakkında, “Tahminler, bu yıl deliğin normalden çok daha büyük bir deliğe dönüştüğünü gösteriyor. Potansiyel olarak çok büyük ve derin bir ozon deliği ile karşı karşıyayız. Bu yılki delik, karşılaştığımız en uzun ömürlü ozon deliklerinden biri olabilir” dedi.

Ozon tabakası, güneşten gelen ultraviyole ışınları emer. Bu tabakada oluşabilecek sorunlar sonucunda da yüksek enerjili radyasyonlar dünyaya ulaşır ve yaşayan hücrelere ciddi zararlar verebilir.

Uzmanlar, ozon tabakasında oluşan deliğin 1979 yılındaki halinden %75 oranında daha büyük hâle geldiğini de açıklamalarının arasında belirtti.

Bilim insanlarına göre ozon tabakasına zarar veren maddelerin tamamen ortadan kalkması 2070’li yılları bulabilir.