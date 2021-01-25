Öztahinli pide çok beğenildi

Öztahinli kaymaklı ve dondurma pidesiyle işletme olarak bir ilke imza attıklarını söyleyen Öz Menderes Pide İşletme Sahibi Mehmet Avcu, “Öztahinli pidenin iki çeşidi var. Bunlar dondurma ve kaymaklı. Müşteriler çok beğendi ve yoğun bir ilgi var. Bir kere tadan sık sık geliyor. Ürün malzemelerine özen gösteriyoruz. Pidelerimizin tadını, fırın ve hamur ile taçlandırıyoruz” dedi.



