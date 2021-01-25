Türkiye Öztahinli pide çok beğenildi

Öztahinli pide çok beğenildi

Türkiye

Öztahinli pide çok beğenildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde 1999 yılından bu yana hizmet veren Öz Menderes Pide, yaklaşık 90 çeşit ürün sunuyor.

25 Ocak 2021, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Öztahinli kaymaklı ve dondurma pidesiyle işletme olarak bir ilke imza attıklarını söyleyen Öz Menderes Pide İşletme Sahibi Mehmet Avcu, “Öztahinli pidenin iki çeşidi var. Bunlar dondurma ve kaymaklı. Müşteriler çok beğendi ve yoğun bir ilgi var. Bir kere tadan sık sık geliyor. Ürün malzemelerine özen gösteriyoruz. Pidelerimizin tadını, fırın ve hamur ile taçlandırıyoruz” dedi.

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