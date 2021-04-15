Türkiye Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alacak

15 Nisan 2021, Perşembe 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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