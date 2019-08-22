Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!
Özyeğin Üniversitesi’ne 6 öğretim üyesi alınacak. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte öğretim üyesi başvuru şartları…
Özyeğin Üniversitesi 1 profesör, 3 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi alıyor. Öğretim üyesi başvuruları 6 Eylül’de sona erecek. İşte ilanın detayları…
Özyeğin Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor.
Pilotajd, Uluslararası Finans, Psikoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine alınacak öğretim üyesi için başvurular 6 Eylül’de sona erecek.